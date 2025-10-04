strada stretta e dissestata ma ci corrono

Residenti e automobilisti mettono sotto accusa la strada di contrada San Francesco a Castel di Lama. Il tracciato, che si snoda dalla provinciale Mezzina e risale la collina e corre parallelamente fino a ricongiungersi con la provinciale per Appignano del Tronto è in condizioni pessime, manca la sicurezza. La strada per metà del comune di Castel di Lama e l’altra metà di Appignano del Tronto è infatti in condizioni piuttosto precarie. "Si tratta di una strada troppo stretta e dissestata – accusano i residenti –, completamente abbandonata al suo destino, che richiede moderazione di velocità e maggiore attenzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

