Storica svolta nella Chiesa d’Inghilterra | Sarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury

Sarah Mullally In un momento di profonda trasformazione per la Chiesa d’Inghilterra, Re Carlo III ha approvato la nomina di Sarah Mullally come prima donna a ricoprire il ruolo di arcivescova di Canterbury, il massimo vertice spirituale degli anglicani. L’annuncio, reso noto dal governo britannico, segna un epochale cambiamento in un’istituzione millenaria, con Mullally che assumerà l’incarico a gennaio e sarà insediata ufficialmente in una cerimonia alla Cattedrale di Canterbury il prossimo marzo 2026. Sarah Mullally, 63 anni, attualmente vescova di Londra, porta con sé un background unico: ex infermiera di professione e madre di due figli, rappresenta un ponte tra il servizio sanitario e il ministero ecclesiastico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

