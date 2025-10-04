Tornato con nuova forza interpretativa e registica, Capinera approda nella Sala Tre del Teatro Franco Parenti in una nuova versione. Il punto di partenza è il romanzo omonimo di Giovanni Verga: la giovane Maria, costretta in convento contro la sua volontà, ottiene una breve parentesi di libertà, poi si innamora, sperimenta la forza dei sentimenti, per essere infine ricondotta alla clausura, e diventa vittima della follia. Scritto, diretto e interpretato da Rosy Bonfiglio, lo spettacolo riprende quel materiale narrativo e lo trasforma: Maria non è più solo una «novizia tradita», ma una figura che si fa portavoce delle donne di ogni tempo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Storia di una capinera liberata dalle gabbie