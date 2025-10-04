Storia di Giulio dipendente da chemsex l’uso di sostanze sintetiche per amplificare l’eccitazione | Ho iniziato a perdere i denti e sono dimagrito drasticamente | per fare sesso non pensavo più a mangiare
Pv, mdpv, ghb sono tra le droghe sintetiche usate per potenziare il desiderio sessuale: è il cosiddetto chemsex. la dipendenza da queste sostanze ha effetti devastanti, dalla psicosi al deperimento fisico. Come racconta chi sta cercando di uscirne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
