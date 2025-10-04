Stop alle doppiette L’appello dei residenti | Fermate la caccia vicino alle case

Stop alla caccia vicino alle abitazioni. L’appello arriva da un gruppo di cittadini di Gradara, San Giovanni in Marignano, Tavullia e Pesaro, esasperati dagli effetti causati dall’attività venatoria che ogni anno, durante la stagione, viene svolta nei pressi delle loro case. A far scattare la mobilitazione non sono solo gli incessanti rumori degli spari che iniziano alla mattina presto e durano per tutto il giorno, ma anche il verificarsi di episodi come quelli in cui i colpi hanno raggiunto le abitazioni, mettendo sul chi va là i residenti che, dicono, di aver sentito messa a rischio più di una volta la loro sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop alle doppiette. L’appello dei residenti: "Fermate la caccia vicino alle case"

