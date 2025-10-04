Stop all'arena del Milan a San Donato per calcio femminile e giovani | cosa succede
Il Tar della Lombardia ha bloccato il progetto dell’arena da 20 mila posti del Milan a San Donato per il mancato rispetto della convenzione sul verde pubblico. Il club valuta modifiche al progetto e ipotesi alternative: ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stop - arena
L’Aida all’Arena di Verona si ferma tra primo e secondo atto: sullo schermo la scritta “stop genocide” e la bandiera palestinese
Verona, all'Arena compare la scritta "Stop Genocide" durante l'Aida: l'applauso del pubblico
“Stop genocide” durante l’Aida all’Arena di Verona, l’autore del gesto: “Iniziativa mia, spero compaia ancora”
PRIMO STOP. Nella nuovissima Roig Arena Valencia Basket Club supera la Virtus Bologna con merito. - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima estate dei concerti a San Siro? Cosa potrebbe cambiare dopo la vendita dello Stadio a Milan e Inter - Dopo la delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana di San Siro, che include anche lo stadio, ecco come potrebbe cambiare la gestione sui grandi ... Secondo fanpage.it
Il calcio libico tenta Milano: all’Arena il girone e la finalissima a San Siro? - Milano, 11 luglio 2025 – Milano potrebbe ospitare quest'anno la fase finale del campionato libico di calcio. Si legge su ilgiorno.it