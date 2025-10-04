Stop al genocidio basta sionismo | manifestanti e attivisti scendono di nuovo in piazza per Gaza

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza". Sono queste le parole d'ordine che animano la nuova manifestazione nazionale a sostegno di Gaza all'indomani dello sciopero generale promosso dai sindacati dopo il fermo della Global Sumud Flotilla ad opera dell'esercito israeliano. La. 🔗 Leggi su Today.it

