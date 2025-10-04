Stop al genocidio basta sionismo | manifestanti e attivisti scendono di nuovo in piazza per Gaza

"Stop al genocidio, fermiamo il sionismo con la resistenza". Sono queste le parole d'ordine che animano la nuova manifestazione nazionale a sostegno di Gaza all'indomani dello sciopero generale promosso dai sindacati dopo il fermo della Global Sumud Flotilla ad opera dell'esercito israeliano. La. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

'Stop al genocidio', gli insegnanti livornesi fanno rete per Gaza: "La scuola educa anche quando decide di fermarsi, continueremo a mobilitarci"

Ca' Foscari: «Stop alle collaborazioni con Israele fino al cessate il fuoco». Ma protestano gli studenti per la parola genocidio

Con il grido di "Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla", centinaia di migliaia di persone hanno manifestato nelle piazze italiane. Una mobilitazione che, secondo la Cgil, ha mobilitato oltre due milioni di persone da Milano a Palermo nel giorno d - facebook.com Vai su Facebook

'Stop al genocidio', Roma si prepara al corteo pro-Pal - Con queste parole d'ordine, Roma si prepara a una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Secondo msn.com

Landini cavalca la battaglia ProPal e blocca l'Italia per lo stop al genocidio. Porta più voti del lavoro - Che aveva come caposaldo la difesa del lavoro e dei dipendenti, degli operai e degli impiegati. Si legge su iltempo.it