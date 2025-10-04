Stop ai cellulari in classe Valditara ribadisce | Disintossicazione necessaria studiare con lo smartphone peggiora l’apprendimento Danni per su memoria attenzione e socialità dei ragazzi

Il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari durante le ore di lezione diventa realtà nell'anno scolastico 202526, coinvolgendo non solo gli studenti ma anche docenti e personale ATA. La misura, stabilita da diverse disposizioni ministeriali, rappresenta una svolta nelle politiche educative volte a contrastare la dipendenza dai dispositivi mobili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

stop cellulari classe valditaraSalerno, stop ai cellulari in classe: «Studenti più concentrati» - Due settimane senza smartphone in classe e il bilancio parla chiaro: nelle scuole superiori di Salerno e provincia la circolare del ministro Giuseppe Valditara ha prodotto una svolta immediata. Come scrive ilmattino.it

stop cellulari classe valditaraValditara: “Ho chiesto a Giorgetti più soldi per la scuola”, Renzi: “Noi ci stiamo, il ministro dell’Economia che farà?” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dialogato con Matteo Renzi durante la manifestazione alla Stazione Leopolda di Firenze, affrontando temi cruciali per il mondo della sc ... Si legge su orizzontescuola.it

