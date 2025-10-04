Stipendi docenti e ATA | indennità vacanza contrattuale fondo Espero TFR conguagli Leggiamo insieme il cedolino VIDEO

Nel question time dell'8 settembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua), sono state affrontate diverse questioni cruciali che riguardano gli stipendi docenti e personale ATA, indennità vacanza contrattuale, fondo Espero, TFR, conguagli e tanto altro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’80% dei docenti è donna: spesso è precaria, con stipendi ridotti, senza carriera e deve rinunciare alla famiglia. Il sottosegretario Frassinetti: servono più flessibilità, uso intelligente dell’IA e un nuovo reclutamento

Gli stipendi dei docenti sono gli ultimi nella PA: lo confermano i numeri dell’Aran

Pacifico (Anief) scuote la scuola: “Basta precariato, burnout e stipendi bassi. Ora servono contratti veri, buoni pasto e dignità per docenti e ATA” [VIDEO INTERVISTA]

Stipendi docenti, fino a 59.585 euro a inizio carriera. E in Italia poco più di 27mila: quanto guadagnano gli insegnanti in Europa? I dati

Anief denuncia al Parlamento UE le criticità della scuola italiana: stipendi bassi, pensioni tardive e precariato. Si chiede una Carta Europea dei docenti.

Rinnovo contratto scuola per docenti e ATA: ecco cosa ci si aspetta - Contratto scuola: aumenti fino a 150€ lordi, fondi straordinari e novità su stipendi, carriera e welfare.

Stipendi Ottobre, Docenti e ATA: date da ricordare, novità del mese e una soluzione per chi sta pianificando spese importanti. Verifica le opportunità. - Nei prossimi giorni, come di consueto, saranno visibili gli importi del Cedolino NoiPA di ottobre 2025 anche per il personale scolastico.