Negli ultimi 30 giorni tra Wayward - Ribelli e ora Steve, Netflix sta affrontando il tema dell'adolescenza, con tutte le sue difficoltà, dall'interno di istituti per ragazzi difficili, con una serie e un film dal tono molto diverso. Wayward è un thriller tra sadismo, manipolazione mentale ed emotiva e uso doloso di droghe dentro quello che sembra un rehab costoso ma in realtà è una fabbrica di seguaci di una vera e propria setta. Steve, invece, si connette con il reale e ci introduce in un istituto finanziato da una fondazione in cui un piccolo gruppo di professori e consulenti cerca di recuperare ragazzi che hanno ottenuto di tentare un percorso educativo specifico al posto della detenzione in un riformatorio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Steve è la cura dopo Wayward -Ribelli, ed è una cura che passa per il dolore e lo sguardo inconfondibile di Cillian Murphy