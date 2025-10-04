Stellantis ferma 5 stabilimenti in Europa mercato difficile
I sindacati temono che i blocchi possano preludere a ridimensionamenti strutturali, se non a chiusure definitive. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: stellantis - ferma
Stellantis ferma il programma idrogeno
Stellantis ferma lo sviluppo della tecnologia a idrogeno
Stellantis ferma in anticipo la fabbrica di Cassino: confermata l’indiscrezione del Fatto.it
Fermate INASPETTATE: STELLANTIS RIDUCE LA PRODUZIONE IN FRANCIA Dopo le recenti interruzioni nella produzione dello stabilimento di Poissy, Stellantis ha annunciato ulteriori fermate in Francia, coinvolgendo i siti di Sochaux e Mulhouse. A Socha - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis ferma la produzione a Tychy (e non solo) https://sicurauto.it/b2b-auto-flotte/stellantis-ferma-la-produzione-a-tychy-e-non-solo/… #AftermarketAutomotiveFlotte #Produzione #Stellantis - X Vai su X
Stellantis ferma un altro stabilimento in Francia: stop anche a Mulhouse per il calo della domanda in Europa - Lo stop si aggiunge a quelli già programmati in altri siti europei da Eisenach a Saragozza e Madrid f ... Riporta milanofinanza.it
Stellantis, stop produttivi anche a Mirafiori: domanda debole per la 500 elettrica - Secondo fonti anche Mirafiori è con Pomigliano tra le fabbriche coinvolte dai fermi produttivi che a ottobre interesseranno mezza Europa (Francia, Germania, Spagna e Polonia). Si legge su milanofinanza.it