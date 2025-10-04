STEFANO BINI A BUBINOBLOG | SFIDA VINTA PER LA7 UN ORGOGLIO I COMPLIMENTI DI CAIRO
Stefano Bini, ormai uno di casa, torna su BubinoBlog per tracciare un bilancio del suo programma su La7.it e dei suoi impegni futuri con Rai Isoradio. Ciao Stefano, ormai sei di casa su BubinoBlog. Domenica 5 ottobre su La7.it ci sarà l’ultima puntata di L’Italia più Bella Che C’è! Una sfida vinta tutto sommato? Voi di Bubino siete speciali. Lo sapete qual è il vostro pregio? Appena vi accorgete che c’è una questione di qualità da valorizzare, che sia pop o di nicchia, voi ci siete. Bravi, perché questo vuol dire avere cura per il proprio lavoro. Te lo scrivo da ex giornalista! Per La7.it, una sfida più che vinta per tre motivi. 🔗 Leggi su Bubinoblog
