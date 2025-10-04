Steam Reverie in Amber – Caffè libri e nuvole | anima tormentata sali a bordo della Tomeship
In quel luogo, intriso dell’aroma di caffè e di un leggero odore di polvere, i clienti sono rari, ma sempre in cerca di qualcosa. Steam Reverie in Amber – Caffè, libri e nuvole di Kuroimori è un’opera ibrida pubblicata in Italia da Toshokan. Perché “opera ibrida”? Ebbene, i motivi sono molteplici: in primis, la sua duplice natura, da un lato manga, dall’altro un delizioso art-book. In secondo luogo, le sensazioni che il titolo mi ha trasmesso attraverso le immagini: quella di varcare le porte di un Paradiso polveroso, un luogo sospeso tra vapori, cieli e ingranaggi. Salendo a bordo della Tomeship, una libreria volante senza tempo, ci si rende conto di essere dinanzi a un’opera diversa, che richiama per atmosfere quella meraviglia ghibliana de Il Castello Errante di Howl. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: steam - reverie
Su Tag24.it è uscita la recensione di Steam Reverie in Amber edito da Toshokan che porterò in anteprima ai Japan Days (Ippodromo di Capannelle, Roma) il 20 settembre. L'evento “Steam Reverie in Amber – Caffè, libri e nuvole” si terrà alle ore 16.00 con la - facebook.com Vai su Facebook
3 fumetti Toshokan da acquistare a luglio 2025 - Da segnalare il volume unico Steam Reverie in Amber, ideale per gli amanti delle atmosfere steampunk e ... Da msn.com
Steam Reverie in Amber - color steampunk art book packs in intricate illustrations, strung together by a ... Da publishersweekly.com