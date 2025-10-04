In quel luogo, intriso dell’aroma di caffè e di un leggero odore di polvere, i clienti sono rari, ma sempre in cerca di qualcosa. Steam Reverie in Amber – Caffè, libri e nuvole di Kuroimori è un’opera ibrida pubblicata in Italia da Toshokan. Perché “opera ibrida”? Ebbene, i motivi sono molteplici: in primis, la sua duplice natura, da un lato manga, dall’altro un delizioso art-book. In secondo luogo, le sensazioni che il titolo mi ha trasmesso attraverso le immagini: quella di varcare le porte di un Paradiso polveroso, un luogo sospeso tra vapori, cieli e ingranaggi. Salendo a bordo della Tomeship, una libreria volante senza tempo, ci si rende conto di essere dinanzi a un’opera diversa, che richiama per atmosfere quella meraviglia ghibliana de Il Castello Errante di Howl. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Steam Reverie in Amber – Caffè, libri e nuvole: anima tormentata, sali a bordo della Tomeship