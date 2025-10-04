Stazione momenti di tensione In trecento per fermare i treni | Ora vogliamo bloccare tutto

Provano a raggiungere prima delle forze dell’ordine, lo scalo ferroviario di Ferrara per bloccare i binari e fermare i treni, ma, davanti all’ingresso della stazione, trovano polizia di stato e carabinieri in assetto antisommossa, schierati davanti alle porte centrali, mentre quelle laterali vengono chiuse a chiave. I 300 attivisti, intorno alle 14, si fermano a pochi metri dal cordone di sicurezza con lo striscione pro Palestina e contro il genocidio a Gaza, e, non potendo entrare, si limitano ai consueti slogan. "Blocchiamo tutto" e ancora "Palestina libera". Al megafono si alternano diversi attivisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

