Roma, 4 ottobre 2025 – Il clima di odio che avvelena pure le piazze che chiedono la pace ha lasciato un segno anche sulla statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma, imbrattata con la scritta “Fascista di m.” e l’immagine di una falce e martello, dopo il passaggio di alcuni manifestanti. L’episodio, stigmatizzato su X dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha ricevuto in poche ore centinaia di commenti tanto indignati quanto increduli. Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Statua di San Giovanni Paolo II imbrattata a Roma, Meloni: “Atto indegno”. Tajani: “Basta odio”