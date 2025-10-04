Startup in volo | 65 idee rivoluzionano il turismo al Next di Rimini
Sessantacinque giovani imprese e un intero padiglione pronto a vibrare di idee: la prossima edizione di Ttg Travel Experience accende i riflettori sull’innovazione attraverso Ttg Next Startup, trasformando Rimini Fiera in una vera officina creativa dove il futuro del turismo italiano e internazionale prende forma dal vivo. Una vetrina internazionale per le idee che cambiano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Air Tahiti Nui: Manava Premium ? Dal 1° ottobre, vola con la nuova MANAVA PREMIUM di Air Tahiti Nui! Scopri un'esperienza di volo intermedia tra la Business Poerava e la Moana Economy, pensata per chi desidera più di un'economica e meno di una
Turismo, al Ttg di Rimini protagoniste 65 startup del settore - Da sette anni Ttg Next Startup è il motore che fa muovere l'innovazione turistica italiana: un progetto che, per il secondo anno consecutivo, conquista un intero padiglione, l'A6 di Rimini Fiera duran
Social2Business, quando le idee nascono in volo - Poi divideteli in squadre e chiedete loro di realizzare un progetto innovativo durante il tempo di volo.