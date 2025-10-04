Startup in volo | 65 idee rivoluzionano il turismo al Next di Rimini

Sessantacinque giovani imprese e un intero padiglione pronto a vibrare di idee: la prossima edizione di Ttg Travel Experience accende i riflettori sull’innovazione attraverso Ttg Next Startup, trasformando Rimini Fiera in una vera officina creativa dove il futuro del turismo italiano e internazionale prende forma dal vivo. Una vetrina internazionale per le idee che cambiano . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

startup volo 65 ideeTurismo, al Ttg di Rimini protagoniste 65 startup del settore - Da sette anni Ttg Next Startup è il motore che fa muovere l’innovazione turistica italiana: un progetto che, per il secondo anno consecutivo, conquista un intero padiglione, l’A6 di Rimini Fiera duran ... Come scrive msn.com

