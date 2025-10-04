Nel giro di due anni, affittare uno studio a Milano è diventato il 50% più costoso, a Roma il 28%, a Napoli oltre il 10%. Le utenze sono salite fino al 50% e il contratto nazionale ha aumentato i costi del personale. In questo contesto, spazi flessibili e accessibili rappresentano un’esigenza concreta per il mercato. Gli spazi per investire sono enormi». A dirlo sono Carlo Junior Uggiano e Giuseppe Esposito, fondatori della piattaforma Woolkye, una startup tecnologica che consente di trovare spazi di lavoro (uffici, coworking, sale) in tempo reale. «Secondo le rilevazioni più recenti, il costo di uno studio professionale ha subito un’impennata in tutte le principali città italiane», spiegano ancora Carlo Junior Uggiano ed Esposito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Start up e innovazione, giovani cervelli del sud crescono. Da Napoli una App per il “coworking” dei professionisti