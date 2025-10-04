Start up e innovazione giovani cervelli del sud crescono Da Napoli una App per il coworking dei professionisti
Nel giro di due anni, affittare uno studio a Milano è diventato il 50% più costoso, a Roma il 28%, a Napoli oltre il 10%. Le utenze sono salite fino al 50% e il contratto nazionale ha aumentato i costi del personale. In questo contesto, spazi flessibili e accessibili rappresentano un’esigenza concreta per il mercato. Gli spazi per investire sono enormi». A dirlo sono Carlo Junior Uggiano e Giuseppe Esposito, fondatori della piattaforma Woolkye, una startup tecnologica che consente di trovare spazi di lavoro (uffici, coworking, sale) in tempo reale. «Secondo le rilevazioni più recenti, il costo di uno studio professionale ha subito un’impennata in tutte le principali città italiane», spiegano ancora Carlo Junior Uggiano ed Esposito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: start - innovazione
Ieri, a Pisa, ho avuto il piacere di confrontarmi con alcuni imprenditori titolari start up che operano sul nostro territorio. Non è stato solo un incontro, ma anche un’occasione per fare il punto sulle politiche per l’innovazione e le start up realizzate in questi cinque - facebook.com Vai su Facebook
Panel “Ecosistemi dell’innovazione, start-up dalla ricerca e crescita” – #IMSA2025 Domani – h15:30 Sala Agorà, @I3P_Torino Un confronto su come ricerca, ecosistemi e innovazione guidano la crescita del Paese. #startup #innovazione #ecosiste - X Vai su X
Giovani e professionisti, i talenti dell’innovazione all’Italian Tech Week - Le opportunità dell’intelligenza artificiale al centro dell’evento alle Ogr di Torino. Secondo torino.repubblica.it
Costruire startup con l’intellingenza artificiale? Ora c'è la scuola, ed è gratuita - In un’Italia dove il desiderio di innovare cresce tra i giovani, ma le imprese giovanili diminuiscono, un nuovo progetto punta a colmare il divario tra ambizione e realtà. Lo riporta today.it