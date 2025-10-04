Stankovic Inter Vanhaezebrouck | Titolarissimo l’Inter potrebbe esercitare la clausola di riacquisto

Inter News 24 Stankovic Inter, posto garantito per l’ex nerazzurro? Il commento e gli apprezzamenti da parte del tecnico del Gent. Hein Vanhaezebrouck, ex tecnico del Gent e ora allenatore del Bruges, ha parlato del giovane Aleksandar Stankovic in un’intervista rilasciata a Het Nieuwsblad. Il centrocampista serbo, che ha vissuto una stagione di grande impatto in Belgio, ha subito conquistato la titolarità nel Bruges, e per Vanhaezebrouck non c’è alcun dubbio: Stankovic sarà sempre titolare, indipendentemente dal ritorno in squadra di Onyedika. Il tecnico belga ha elogiato le qualità di Stankovic, sottolineando come il giocatore si sacrifica completamente per la squadra, giocando con grande intelligenza tattica, mantenendo sempre il possesso della palla e svolgendo il suo ruolo con grande efficacia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, Vanhaezebrouck: «Titolarissimo, l’Inter potrebbe esercitare la clausola di riacquisto»

