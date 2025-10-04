I Musici di Francesco Guccini, Enzo Zirilli, Faraò e Zunino, Mario Rosini, Rossano Sportiello, Nico Gori, Gianni Cazzola e un premio speciale a Maurizio Fabrizio. È stato presentato ieri, all’Antica Trattoria Max, il cartellone ‘ Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime 2025 ’, organizzato dal Gruppo dei 10, che accompagnerà amanti del jazz, della cultura e della convivialità da domenica 12 ottobre a venerdì 26 dicembre. Sette gli appuntamenti della stagione – due in matinée e cinque serali –, dopo l’importante anteprima di questo weekend, al Festival Art’30 di Tresigallo, con i concerti di Alma Swing & Francesco Socal, Stephanie Trick & Paolo Alderighi e Tiger Dixie Band in march, che domani suonerà per le strade del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stagione jazz dalle sette meraviglie. La prima nota i Musici di Guccini