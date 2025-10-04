Stadio Zaccheria cominciati i lavori per garantire il pre-filtraggio e sosta bus dei tifosi ospiti

La riqualificazione dello Stadio Pino Zaccheria entra nel vivo e segna un passo cruciale verso la modernizzazione dell'impianto sportivo. Venerdì 2 ottobre sono iniziate le operazioni di montaggio delle recinzioni destinate a delimitare le nuove zone di pre-filtraggio e sosta bus per la tifoseria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

