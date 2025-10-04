Stadio Curi 50 anni di storia della città e dello sport
Il 5 ottobre 1975 il Grifo esordiva nel nuovo impianto di Pian di Massiano, quello che in seguito sarebbe diventato lo stadio Renato Curi. Mezzo secolo di emozioni, storia e passione biancorossa che l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Perugia Calcio, il Museo del Grifo, l’Ac. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Per i primi 50 anni dello Stadio Curi sarà festa grande: eventi sportivi, culturali e di memoria collettiva
