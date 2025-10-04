Stadio Curi 50 anni di storia della città e dello sport

Il 5 ottobre 1975 il Grifo esordiva nel nuovo impianto di Pian di Massiano, quello che in seguito sarebbe diventato lo stadio Renato Curi. Mezzo secolo di emozioni, storia e passione biancorossa che l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Perugia Calcio, il Museo del Grifo, l’Ac. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Per i primi 50 anni dello Stadio Curi sarà festa grande: eventi sportivi, culturali e di memoria collettiva

stadio curi 50 anniStadio “Curi“, mezzo secolo di storia. La città festeggia il glorioso impianto: "Raccontiamo un’impresa collettiva" - L’assessore Vossi: "Data da celebrare perché ricorda un momento luminoso della nostra Perugia". Secondo msn.com

Tre progetti per lo sport. E i 50 anni dello stadio - L’Amministrazione comunale prosegue nel percorso volto alla valorizzazione dello sport per tutti con tre iniziative. Si legge su lanazione.it

