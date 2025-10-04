Stadio Curi 50 anni di storia della città e dello sport

Perugiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 ottobre 1975 il Grifo esordiva nel nuovo impianto di Pian di Massiano, quello che in seguito sarebbe diventato lo stadio Renato Curi. Mezzo secolo di emozioni, storia e passione biancorossa che l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Perugia Calcio, il Museo del Grifo, l’Ac. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stadio - curi

I lavori allo stadio Curi. Cantieri entro settembre. Nord chiusa fra sei mesi

Perugia-Ascoli, strade chiuse e alcol vietato nei pressi dello stadio Curi

Per i primi 50 anni dello Stadio Curi sarà festa grande: eventi sportivi, culturali e di memoria collettiva

stadio curi 50 anniStadio Curi, 50 anni di storia della città e dello sport - Il 5 ottobre 1975 il Grifo esordiva nel nuovo impianto di Pian di Massiano, quello che in seguito sarebbe diventato lo stadio Renato Curi. Secondo perugiatoday.it

Curi 50: Uno stadio, una città, una storia di emozioni e passione / Evento in programma domenica 5 ottobre in Sala dei Notari - (UNWEB) La città di Perugia festeggia i 50 anni dello stadio Renato Curi con un doppio appuntamento da non perdere per gli appassionati del Grifo. Lo riporta umbrianotizieweb.it

Cerca Video su questo argomento: Stadio Curi 50 Anni