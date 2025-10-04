Sprint MotoGp Indonesia vittoria di Bezzecchi davanti ad Aldeguer
(Adnkronos) – Grande vittoria all'ultima curva di Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gp di Indonesia di MotoGp. Il pilota italiano dell'Aprilia, partito malissimo dalla pole, ha beffato solo nel finale, dopo una grande rimonta, Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini. Terzo posto per Raul Fernandez sempre su Aprilia. Chiude quarto Alex Marquez, mentre è 7° . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sprint - motogp
