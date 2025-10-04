Sprea Editori Cattaneo nuovo direttore commerciale
Dal 1° ottobre Fabrizio Cattaneo ha assunto la carica di direttore commerciale alle vendite di Sprea Editori, riportando direttamente all’Amministratore Delegato Alessandro Agnoli. Nato nel 1970, Cattaneo porta con sé una lunga esperienza maturata nel settore editoriale: dopo gli inizi nel Gruppo Edicart, specializzato in editoria per l’infanzia, ha diretto la divisione commerciale e successivamente ha ricoperto incarichi di rilievo nel Gruppo Editoriale San Paolo, dove ha guidato la Diffusione San Paolo e gestito oltre 40 marchi editoriali, due reti promozionali e numerose relazioni istituzionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sprea - editori
