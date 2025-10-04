Sport in tv oggi sabato 4 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 4 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner tornerà in campo dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e farà il proprio esordio al Masters 1000 di Shanghai, incrociando il tedesco Daniel Altmaier. Nella metropoli cinese scenderanno in campo anche Lorenzo Musetti (contro l’argentino Comesana), Matteo Arnaldi (contro lo spagnolo Davidovich Fokina) e Luciano Darderi (contro il cinese Bu), mentre Jasmine Paolini e Sara Errani giocheranno la semifinale di doppio al WTA 1000 di Pechino. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con gli Europei in Francia, dove andranno in scena le prove in linea per gli under 23 uomini (Lorenzo Finn sarà tra i grandi favoriti della vigilia) e per le elite donne (Elisa Longo Borghini cerca il riscatto dopo i Mondiali), senza dimenticarsi del Giro dell’Emilia, del Piccolo Lombardia e del Tour de Langkawi. 🔗 Leggi su Oasport.it
