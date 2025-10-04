Sport e solidarietà per Rachele A Gubbio torna ’Spirito di squadra’

Gubbio si prepara a vivere un nuovo fine settimana nel segno della grande pallavolo con la 13ª edizione di Spirito di Squadra, evento nato per ricordare Francesco Rampini e cresciuto fino a diventare un appuntamento di spicco nel panorama sportivo nazionale. Non solo spettacolo in campo, ma anche un’occasione per celebrare valori di memoria, solidarietà e partecipazione. L’edizione 2025 promette nuovamente emozioni forti con protagoniste due squadre che hanno saputo ritagliarsi spazio ai vertici della Superlega: Powervolley Milano e Cisterna Volley. Il momento clou è fissato per domani alle 17, alla Palestra Polivalente, quando le due squadre daranno vita a una sfida che promette spettacolo in campo e fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

