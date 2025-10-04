Sport e campioni al Parco Trotter Iliass Aouani incontra i ragazzi | Ognuno ha un talento nascosto
Sorrisi, divertimento e anche la possibilità di ascoltare cosa significa diventare dei campioni nel mondo dello sport. Ieri pomeriggio numerosi ragazzi delle scuole elementari e medie del Municipio 2 hanno invaso con entusiasmo il piccolo Villaggio di Generazione Sport allestito all’interno del Parco Trotter. Basket, calcio, volano, judo, volano e minigolf tra le discipline in cui cimenarsi. Il momento più atteso, l’incontro ravvicinato col maratoneta Iliass Aouani, fresco di medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo, e con la cestista Susanna Toffali, capitana del Sanga Milano. Generazione Sport è il progetto di legacy olimpica del Comune di Milano, che mira a salvaguardare e a diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva, con una particolare attenzione ai giovani più fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: sport - campioni
Il bar dello sport sul fiume, campioni e giornalisti a confronto sotto le stelle
Torna Giffoni Sport: campioni, inclusione e benessere al centro della seconda edizione dal 17 al 25 luglio
«Totti faceva un altro sport»: Diego Perotti e il racconto di una Roma “pazzesca”. «Gasperini farà grandi cose, io ho giocato in una squadra di campioni. In una cosa ero il migliore d’Europa»
2^ edizione della Giornata italiana dello sport italiano nel mondo celebrata in Turchia . Ospiti d’onore i campioni olimpici delle Fiamme Gialle, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro ed il Commissario tecnico della nazio - facebook.com Vai su Facebook
Campioni del Mondo! L’Italia, campione in carica, ha difeso il titolo superando ogni difficoltà, dentro e fuori dal campo, trasformando gli ostacoli in energia e scrivendo un’altra pagina indimenticabile della propria storia. Orgogliosi di voi, ragazzi. - X Vai su X
IL VILLAGGIO DI GENERAZIONE SPORT FA TAPPA AL PARCO TROTTER CON ILIASS AOUANI E SUSANNA TOFFALI - com) Milano, 3 ottobre 2025 – Un pomeriggio di festa e sport al Parco Trotter, con la presenza di due campioni come Iliass Aouani, bronzo nella maratona gli ultimi mondiali di atletica ... Scrive mi-lorenteggio.com
Generazione Sport porta festa e inclusione al Parco della Resistenza - Generazione Sport anima Milano: al Parco della Resistenza giovani e bambini tra sport, inclusione e socialità. Da milanosportiva.com