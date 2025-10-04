Sorrisi, divertimento e anche la possibilità di ascoltare cosa significa diventare dei campioni nel mondo dello sport. Ieri pomeriggio numerosi ragazzi delle scuole elementari e medie del Municipio 2 hanno invaso con entusiasmo il piccolo Villaggio di Generazione Sport allestito all’interno del Parco Trotter. Basket, calcio, volano, judo, volano e minigolf tra le discipline in cui cimenarsi. Il momento più atteso, l’incontro ravvicinato col maratoneta Iliass Aouani, fresco di medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo, e con la cestista Susanna Toffali, capitana del Sanga Milano. Generazione Sport è il progetto di legacy olimpica del Comune di Milano, che mira a salvaguardare e a diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva, con una particolare attenzione ai giovani più fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sport e campioni al Parco Trotter. Iliass Aouani incontra i ragazzi: "Ognuno ha un talento nascosto"