Inter News 24 Spinaccè pronto per la sfida di oggi, le parole del centravanti dell’Inter U23 in vista della sfida di oggi. Nel giorno della sfida contro la Cremonese, Matteo Spinaccè, attaccante dell’ Inter U23, si racconta al MatchDay Programme dell’Inter, rivelando molto sulla sua crescita e sulla sua filosofia di gioco. Descrivendosi come un attaccante dotato di buona fisicità, Spinaccè spiega come questa qualità gli permetta di coniugare tecnica e velocità per rendere il suo gioco imprevedibile per i difensori avversari. «Mi piace non dare punti di riferimento ai difensori», afferma l’attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com

Spinaccè: «Mi piace giocare in ogni zona del campo, l'esperienza all'Inter mi ha fatto crescere»