Spezia-Palermo segui la diretta

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 4 ottobre 2025 – Seguite qui la diretta della sfida tra Spezia e Palermo per il campionato di Serie B. DIRETTA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spezia palermo segui la diretta

© Sport.quotidiano.net - Spezia-Palermo, segui la diretta

In questa notizia si parla di: spezia - palermo

Spezia-Palermo (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big

Le previsioni delle agenzie di scommesse su quale squadra vincerà il campionato cadetto. Empoli fra le favorite dietro Palermo e Spezia

spezia palermo segui direttaLIVE Spezia-Palermo 0-0: segui la diretta testuale di ForzaPalermo.it - 15 il Palermo sarà di scena al "Picco" di La Spezia per affrontare la quinta gara in poco più di sette giorni dopo ... Scrive forzapalermo.it

spezia palermo segui direttaSerie B, Spezia–Palermo LIVE: cronaca in diretta dal Picco - Aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Picco: cronaca, gol, risultati e curiosità dal match tra le squadre di Inza ... Riporta ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Spezia Palermo Segui Diretta