La Spezia, 4 ottobre 2025 – Vince anche il Palermo al Picco e lo Spezia precipita sempre più giù, fermo a 3 punti in classifica, lasciato solo in penultima posizione dal Mantova e dal Bari, in attesa della Sampdoria che gioca domani e che potrebbe relegare gli aquilotti all'ultimo posto. Un gol per tempo, prima Pohjanpalo, poi Pierozzi, mentre Lapadula riesce solo ad accorciare nel finale, per la nuova sconfitta casalinga, la terza su quattro gare, nello stadio di viale Fieschi. Conferma la formazione che si è ben comportata a Reggio Emilia martedì D'Angelo, sostituendo lo squalificato Hristov con Cistana, mentre Nagy viene sostituito da Cassata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia-Palermo 1-2: Pohjanpalo e Pierozzi impongono la terza sconfitta casalinga ai liguri

