Spezia-Palermo 1-2 le pagelle | Peda è un muro Palumbo offre giocate di qualità
Un successo fondamentale, meritato per quanto visto in campo al Picco: i rosanero tornano da La Spezia con tre punti in tasca e la vittoria porta la squadra di Inzaghi, momentaneamente, in vetta alla classifica. Tanti i positivi nei rosanero: Peda, per esempio, è stato fondamentale dietro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Spezia-Palermo (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big
Le previsioni delle agenzie di scommesse su quale squadra vincerà il campionato cadetto. Empoli fra le favorite dietro Palermo e Spezia
Queste le formazioni ufficiali della gara Spezia-Palermo, valevole per la 7ª giornata del Campionato Serie 2025-2026, in programma alle 17.15. - X Vai su X
Spezia-Palermo finisce 1-2 - Rosanero in vantaggio al 42' del primo tempo con Pohjanpalo e poi sullo 0- Segnala ilsecoloxix.it
Pagelle Spezia-Palermo 1-2: Pohjanpalo e Pierozzi mettono le ali rosanero. Notte fonda per D'Angelo - Lo Spezia non riesce a riscrivere una storia che sembrava avere un epilogo annunciato fin dall’inizio. Si legge su sport.virgilio.it