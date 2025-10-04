Spezia e la manifestazione per la Flotilla | occupato il raccordo I sindacati | La società civile riscopre la piazza
La Spezia, 4 ottobre 2025 – Missione compiuta. L’adesione allo sciopero generale indetto dalla Cgil è stata compatta così come è riuscito il blocco delle principali arterie cittadine, obiettivo fissato dall’Equipaggio di terra. L’ideale sostegno alla Flotilla quindi si è fatto sentire e vedere, andando a segno senza tensioni. La manifestazione di protesta per il blocco della missione Global Sumud Flotilla da parte di Israele ha invaso la città comunque, preparata da giorni all’iniziativa. Per oltre 6 ore le strade hanno assistito al fiume di bandiere, canti, cori e musica che ha pacificamente invaso il centro partendo dal quartier generale di piazza Chiodo per arrivare fino al raccordo autostradale per poi puntare su viale San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
