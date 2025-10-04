Spezia e la manifestazione per la Flotilla | occupato il raccordo I sindacati | La società civile riscopre la piazza

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spezia, 4 ottobre 2025 – Missione compiuta. L’adesione allo sciopero generale indetto dalla Cgil è stata compatta così come è riuscito il blocco delle principali arterie cittadine, obiettivo fissato dall’Equipaggio di terra. L’ideale sostegno alla Flotilla quindi si è fatto sentire e vedere, andando a segno senza tensioni. La manifestazione di protesta per il blocco della missione Global Sumud Flotilla da parte di Israele ha invaso la città comunque, preparata da giorni all’iniziativa. Per oltre 6 ore le strade hanno assistito al fiume di bandiere, canti, cori e musica che ha pacificamente invaso il centro partendo dal quartier generale di piazza Chiodo per arrivare fino al raccordo autostradale per poi puntare su viale San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

spezia e la manifestazione per la flotilla occupato il raccordo i sindacati la societ224 civile riscopre la piazza

© Lanazione.it - Spezia e la manifestazione per la Flotilla: occupato il raccordo. I sindacati: “La società civile riscopre la piazza”

In questa notizia si parla di: spezia - manifestazione

Spezia, la manifestazione contro l’expo del mare: “Uno schiaffo alla città”. Striscioni e cortei

Global Sumud Flotilla abbordata, manifestazione a Genova. Gli attivisti bloccano il porto. Mobilitazione anche alla Spezia

Global Sumud Flotilla abbordata, manifestazione a Genova. Gli attivisti bloccano i varchi del porto. Mobilitazione anche alla Spezia

spezia manifestazione flotilla occupatoSciopero generale, alla Spezia 10mila persone in piazza: il raccordo dell’autostrada bloccato per un’ora - 000 persone, secondo i dati degli organizzatori, hanno partecipato in mattinata alla Spezia allo sciopero indetto dalla Cgil a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud ... Lo riporta ilsecoloxix.it

spezia manifestazione flotilla occupatoManifestazioni in Toscana e alla Spezia per la Flotilla. La diretta dalle piazze - A Pisa bloccata la stazione dei treni con l’invasione dei binari da parte dei Pro Pal. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Spezia Manifestazione Flotilla Occupato