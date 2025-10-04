I vice campioni d’Italia si scatenano, poker senza storia nel match di San Siro: terza vittoria di fila in campionato Continua a vincere l’Inter, che dopo la sconfitta con la Juventus ha inanellato un filotto di cinque successi consecutivi tra campionato e coppa. A San Siro con la Cremonese finisce 4-1, merito delle reti di Lautaro Martinez, Bonny, Dimarco e Barella, in una gara in cui la compagine di Chivu ha fatto il bello e il cattivo tempo. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) L’Inter inizia a ritmi subito altissimi, Frattesi dopo meno di un minuto calcia verso la porta ma in maniera imprecisa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spettacolo Inter, quattro gol alla Cremonese: Chivu vola