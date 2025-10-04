Sperone fermato in auto con una pistola clandestina | arrestato 49enne di Nola già in semilibertà

Un 49enne di Nola è stato arrestato a Sperone dai Carabinieri per detenzione di arma clandestina. Sequestrata una pistola con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sperone, fermato in auto con una pistola clandestina: arrestato 49enne di Nola già in semilibertà

