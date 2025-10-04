Sperone fermato in auto con una pistola clandestina | arrestato 49enne di Nola già in semilibertà

Notizie.virgilio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 49enne di Nola è stato arrestato a Sperone dai Carabinieri per detenzione di arma clandestina. Sequestrata una pistola con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sperone fermato in auto con una pistola clandestina arrestato 49enne di nola gi224 in semilibert224

© Notizie.virgilio.it - Sperone, fermato in auto con una pistola clandestina: arrestato 49enne di Nola già in semilibertà

In questa notizia si parla di: sperone - fermato

Sperone, 49enne in semilibertà fermato dai Carabinieri: trovata una pistola clandestina

sperone fermato auto pistolaIn auto a Sperone con una pistola 7,65, carica e con matricola abrasa: arrestato un 49enne - I carabinieri della compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 49enne di Nola, ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina: è accaduto nella mattin. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sperone Fermato Auto Pistola