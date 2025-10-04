Sperone 49enne in semilibertà fermato dai Carabinieri | trovata una pistola clandestina

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 49enne di Nola, ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.È accaduto nella mattinata di ieri a Sperone, lungo Via Roma, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: sperone - 49enne

Guida un’ambulanza ma non ha la patente, 49enne denunciato: nel 2013 era stato fermato per lo stesso motivo - La polizia locale di Milano ha denunciato in stato di libertà un 49enne perché trovato alla guida di un’ambulanza della onlus Croce Santa Lucia senza patente. fanpage.it scrive