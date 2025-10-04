Sperone 49enne in semilibertà fermato dai Carabinieri | trovata una pistola clandestina

Avellinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 49enne di Nola, ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.È accaduto nella mattinata di ieri a Sperone, lungo Via Roma, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sperone - 49enne

Guida un’ambulanza ma non ha la patente, 49enne denunciato: nel 2013 era stato fermato per lo stesso motivo - La polizia locale di Milano ha denunciato in stato di libertà un 49enne perché trovato alla guida di un’ambulanza della onlus Croce Santa Lucia senza patente. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sperone 49enne Semilibert224 Fermato