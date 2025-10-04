Spero che faccia ca**re | Tudor ai microfoni spiazza tutti

Alla vigilia di Juventus-Milan, Igor Tudor non ha avuto peli sulla lingua ai microfoni: “Spero che faccia ca**re”. Juventus-Milan chiuderà la sesta giornata di campionato, ma non solo. La partita di domani sera dell’Allianz Stadium sancirà anche la fine dell’inizio della stagione, in quanto da lunedì comincerà la sosta per le nazionali di ottobre. Per entrambe le squadre sarà dunque necessario chiudere nel migliore dei modi. Da una parte, c’è una Juventus che vuole tornare a vincere. Dopo il trittico di successi nelle prime tre giornate contro Parma, Genoa e Inter, sono seguiti quattro pareggi di fila contro Borussia Dortmund, Hellas Verona, Atalanta e Villarreal. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

