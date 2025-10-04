Spero che faccia ca**re | Tudor ai microfoni spiazza tutti
Alla vigilia di Juventus-Milan, Igor Tudor non ha avuto peli sulla lingua ai microfoni: “Spero che faccia ca**re”. Juventus-Milan chiuderà la sesta giornata di campionato, ma non solo. La partita di domani sera dell’Allianz Stadium sancirà anche la fine dell’inizio della stagione, in quanto da lunedì comincerà la sosta per le nazionali di ottobre. Per entrambe le squadre sarà dunque necessario chiudere nel migliore dei modi. Da una parte, c’è una Juventus che vuole tornare a vincere. Dopo il trittico di successi nelle prime tre giornate contro Parma, Genoa e Inter, sono seguiti quattro pareggi di fila contro Borussia Dortmund, Hellas Verona, Atalanta e Villarreal. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: spero - faccia
Matteo Berrettini, parla la sorella della fidanzata Vanessa Bellini: “Spero non la faccia soffrire”
Verratti: “Allegri? Spero faccia bene al Milan, in Qatar è seguitissimo!”
“Spero si vergogni e non si faccia mai più vedere”: completamente nudo in pieno centro a Cortina e con una mano sulle parti intime, l’ira del sindaco
#Tudor: “Spero che Modric faccia ca**re! #Bremer, K. Thuram, i gol subiti, l’attacco e la pressione…” - X Vai su X
#Giroud ha parlato così a Sky Sport «#Allegri ha fatto un bel lavoro, con questo 3-5-2 i giocatori si trovano bene. Spero che il #Milan faccia una grande stagione e che vinca un trofeo» Quanto vi manca Olivier? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILANNE - facebook.com Vai su Facebook
Igor Tudor senza filtri su Luka Modric: “Spero faccia schifo” - Sono bastate poche decine di minuti per far diventare virale la clip di Igor Tudor che, durante la conferenza stampa, h ... Segnala msn.com
Tudor è drastico sull’attacco della Juventus con Vlahovic, David e Openda: “Spero non succeda mai” - Igor Tudor gela i tifosi della Juventus: la possibilità di vedere Vlahovic, David e Openda insieme dall'inizio resta solo un piano d'emergenza ... Segnala fanpage.it