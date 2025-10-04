Spera Ugl Metalmeccanici | Condanna attacco dei manifestanti a impianto di Leonardo a Torino

Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, unitamente al Vice Segretario Nazionale Adelmo Barbarossa e Vittoria Buccarini, del coordinamento UglM Gruppo Leonardo, a nome dell’intera federazione Ugl Metalmeccanici esprimono ferma condanna per l’assalto e gli ingenti danni causati dai man. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

