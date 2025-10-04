Spence al Festival | IA e investimenti europei per colmare le disuguaglianze
In che misura la tecnologia può ridurre, anziché ampliare, la distanza fra ricchi e poveri? Al Festival Nazionale dell’Economia Civile, Michael Spence ha affrontato il tema, intrecciando disuguaglianze, intelligenza artificiale e coesione europea. La nostra redazione, in collaborazione con Adnkronos, ha seguito la Lectio Civilis del Nobel per offrire ai lettori un’analisi puntuale e concreta. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
A Firenze Festival economia civile con i Nobel Spence e Banerjee
Due Premi Nobel al Festival Nazionale dell'Economia Civile 2025: Abhijit Banerjee e Michael Spence protagonisti a Firenze
Al Festival Nazionale Economia Civile lectio Nobel Spence su 'disuguaglianza Nazioni'
Spence: "Se l'IA viene diffusa in tutti i settori e resa piu' accessibile in termini di costi puo' essere uno strumento di inclusione e non di ulteriore esclusione" - X Vai su X
