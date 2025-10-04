Specola rivivono gli uccelli estinti Dal dodo alla colomba americana Viaggio nella natura scomparsa

di Olga Mugnaini FIRENZE Nessuno dei contemporanei ha avuto modo di vedere dal vivo l’alca impenne, un grande uccello che non volava bene, ma che si presentava elegante e imponente, dalle lunghe ali nere e il piumaggio bianco sul petto. Oppure il fregilupo, con la sua cresta di morbide piume sul capo. A dimostrazione che la perdita di biodiversità non è solo un modo di dire, basterebbe l’elenco dei tanti volatili che non ci sono più, per lo più estinti per cause dirette o indirette sempre comunque riconducibili all’uomo. Tra le tante specie animali ormai scomparse, oltre 130 appartengono alla classe degli uccelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it