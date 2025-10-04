Speciale TG5 ‘Due Popoli – Due Drammi’ in seconda serata con Cesara Buonamici

Il 7 ottobre 2023 è uno dei giorni cruciali della storia recente: all’alba di quel giorno l’attacco dei terroristi di Hamas portò a quasi 1200 israeliani assassinati (per la maggior parte civili inermi) e altri 250 rapiti e ferocemente trascinati come ostaggi nella Striscia di Gaza. A due anni di distanza, la guerra si è allargata a tutto il Medio Oriente, provocando la distruzione di Gaza e la morte di decine di migliaia di palestinesi. Oggi, la speranza della fine del massacro arriva dal piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, mentre in Occidente le piazze pro-Pal si mobilitano a sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata dalle forze speciali israeliane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

