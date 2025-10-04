Speciale TG5 ‘Due Popoli – Due Drammi’ in seconda serata con Cesara Buonamici
Il 7 ottobre 2023 è uno dei giorni cruciali della storia recente: all’alba di quel giorno l’attacco dei terroristi di Hamas portò a quasi 1200 israeliani assassinati (per la maggior parte civili inermi) e altri 250 rapiti e ferocemente trascinati come ostaggi nella Striscia di Gaza. A due anni di distanza, la guerra si è allargata a tutto il Medio Oriente, provocando la distruzione di Gaza e la morte di decine di migliaia di palestinesi. Oggi, la speranza della fine del massacro arriva dal piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, mentre in Occidente le piazze pro-Pal si mobilitano a sostegno della Global Sumud Flotilla, bloccata dalle forze speciali israeliane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: speciale - popoli
SPECIALE TG5: «DUE POPOLI - DUE DRAMMI», la speranza di pace in Medioriente. Conduce Cesara BUONAMICI - X Vai su X
Quello che abbiamo vissuto è davvero indescrivibile. Tra emozioni, sorrisi e l’energia di tante persone che ci hanno sostenuto, la Festa dei Popoli si conferma ogni anno come un momento speciale in cui ci ritroviamo, stiamo insieme e ci ricordiamo che non es - facebook.com Vai su Facebook
CANALE 5 – “TG5” * 04/10: «DUE POPOLI – DUE DRAMMI, LA SPERANZA DI PACE IN MEDIORIENTE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - Aq?a del 2023, la speranza di pace in Medioriente è al centro dell’approfondimento ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive