È il giorno del primo vero e proprio big match della stagione per la Spal, che alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio fa visita alla capolista Castenaso con l’obiettivo di accorciare le distanze dalla vetta della classifica e lanciare il primo segnale importante al campionato. È la squadra più in forma del momento quella granata, che ha iniziato il torneo con quattro vittorie e un pareggio, e mercoledì scorso ha snobbato la Coppa Italia per concentrarsi esclusivamente sul confronto con l’Ars et Labor. Inutile dire che una vittoria del Castenaso rappresenterebbe una mazzata sulle ambizioni dei biancazzurri che precipiterebbero a -7 dal vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, è il primo incrocio stagionale. Deve fermare la fuga del Castenaso