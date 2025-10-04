Spal è il primo incrocio stagionale Deve fermare la fuga del Castenaso
È il giorno del primo vero e proprio big match della stagione per la Spal, che alle 15 allo stadio Zucchini di Budrio fa visita alla capolista Castenaso con l’obiettivo di accorciare le distanze dalla vetta della classifica e lanciare il primo segnale importante al campionato. È la squadra più in forma del momento quella granata, che ha iniziato il torneo con quattro vittorie e un pareggio, e mercoledì scorso ha snobbato la Coppa Italia per concentrarsi esclusivamente sul confronto con l’Ars et Labor. Inutile dire che una vittoria del Castenaso rappresenterebbe una mazzata sulle ambizioni dei biancazzurri che precipiterebbero a -7 dal vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spal - primo
Malivojevic, vale tre punti. Primo sorriso per la Spal
Tutto il Calcio che (non) Conta - Ferrara Calcio Ars et Labor Eccellenza ? Chi poteva regalare la prima vittoria alla SPAL in Eccellenza se non lui? Il primo colpo dell’estate per i ferraresi, il Trop Player che può spaccare ogni partita di questo girone. Una - facebook.com Vai su Facebook
Spal-Comacchiese, al Mazza serata di Coppa - Non è stato un avvio di campionato brillante né per la Spal né per la Comacchiese, che affrontano il torneo di Eccellenza con ambizioni completamente diverse. Si legge su ilrestodelcarlino.it
SPAL, al via la campagna abbonamenti: sottoscritte circa 300 tessere nel primo giorno - La nuova stagione della SPAL è ormai prossima al via, e quest'oggi è intanto partita la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione. m.tuttomercatoweb.com scrive