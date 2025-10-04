Inizieranno lunedì i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp66 ‘Casale’ nel Comune di Modigliana, colpita da movimenti franosi durante l’ alluvione di maggio 2023. L’intervento costerà 1,7 milioni ed è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr. L’impresa esecutrice, Igsa di Ravenna, inizierà con l’accantieramento e la pulizia delle scarpate e, dalla seconda settimana di ottobre, sarà operativo il cantiere con un primo intervento localizzato al km 4+800. "Il progetto – prosegue la Provincia nel suo comunicato – che prevede lavori in dieci punti lungo la Sp66 dal km 0+150 al km 4+870, consiste in interventi di consolidamento, stabilizzanti ed antierosivi che comprendono: gabbioni rinverditi, terre armate rinforzate, palificata viva a doppia parete, cordonate vive e idrosemina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sp66 Casale, lavori al via sulle frane: "Passo avanti per la sicurezza"