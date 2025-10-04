Sos la nuova canzone di Piero Pelù Un gesto d’affetto verso la Flotilla | Scaricabile gratis

Firenze, 4 ottobre 2025 – Ha fatto quello che sa fare meglio, cioè comporre e cantare una canzone. Ancora una volta Piero Pelù si schiera a sostegno della pace e lo fa con un brano dedicato alla Global Sumud Flotilla, fermata davanti alle coste di Gaza dalla marina israeliana. Si chiama Sos ed è scaricabile gratuitamente sul suo sito https:www.pieropelu.netsos. Tremila in centro per la Palestina. Fumogeni, corteo e tante bandiere??????"Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese. Ho deciso di metterla scaricabile gratuitamente sul mio sito – dice lo stesso Pelù – perché non voglio usare piattaforme coinvolte in armi e propagande di dittatori e per questo ringrazio il presidente della mia etichetta Andrea Rosi (Sony Music) per avermelo concesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

