Un appartamento che rischia di non poter più accogliere i suoi giovani ospiti e che ora attende di essere rimesso a nuovo. Si chiama " Un appartamento da salvare " l’iniziativa promossa dalla coope sociale La Ruota, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, per raccogliere 12mila euro destinati a ristrutturare gli spazi di via Sansovino 10. L’obiettivo è restituire funzionalità e dignità a un luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento per i ragazzi con fragilità, ma che oggi si trova in condizioni difficili: frigorifero e forno rotti, assenza di letti a scomparsa e arredi ormai inadeguati non permettono più di svolgere appieno le attività educative né di accogliere i giovani per esperienze di autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos da una casa per ragazzi fragili . Appartamento da ristrutturare. Appello dalla coop “La Ruota“