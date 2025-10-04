Sos da una casa per ragazzi fragili Appartamento da ristrutturare Appello dalla coop La Ruota
Un appartamento che rischia di non poter più accogliere i suoi giovani ospiti e che ora attende di essere rimesso a nuovo. Si chiama " Un appartamento da salvare " l’iniziativa promossa dalla coope sociale La Ruota, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, per raccogliere 12mila euro destinati a ristrutturare gli spazi di via Sansovino 10. L’obiettivo è restituire funzionalità e dignità a un luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento per i ragazzi con fragilità, ma che oggi si trova in condizioni difficili: frigorifero e forno rotti, assenza di letti a scomparsa e arredi ormai inadeguati non permettono più di svolgere appieno le attività educative né di accogliere i giovani per esperienze di autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: casa - ragazzi
Coltivare carne in casa sarà un gioco da ragazzi. Dal Giappone il progetto “fai da te”
Nuoto paralimpico: la New Team Giano di subbiano ESTALTA i suoi ragazzi che portano a casa risultati di prestigio. Feri e Lancini fanno incetta di medaglie ai campionati italiani di Napoli
Tre mesi senza scuola, ma anche senza alternative: l'estate dei ragazzi che restano a casa
Domenica si gioca in casa! I ragazzi di mister Prochietto scenderanno in campo contro il Marene nello Stadio di Caramagna! Marene ? Domenica 5 ottobre Ore 15,30 ? Stadio comunale Caramagna Piemonte - Via Carmagnola 5 #ElledìFC #Bonifiche - facebook.com Vai su Facebook
Sos da una casa per ragazzi fragili . Appartamento da ristrutturare. Appello dalla coop “La Ruota“ - Parabiago, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. ilgiorno.it scrive
"Fondi e progetti per i ragazzi più fragili" - La Fondazione Casa del Volontariato favorirà le attività di arte, sport, musica e teatro destinate ai ragazzi con disabilità tra i 6 e i 18 anni ‘Sosteniamoci: una possibilità per tutti’: questo il ... Secondo ilrestodelcarlino.it