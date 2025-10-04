Sorpreso dentro un negozio prima dell' apertura nascosto in un camerino | uomo nei guai
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri, dopo essere stato sorpreso all'interno di un negozio di abbigliamento di Cento, prima dell'orario di apertura. L'episodio è avvenuto nella prima mattina di venerdì 3 ottobre, intorno alle 6.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDa quanto si. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: sorpreso - negozio
Napoli, sorpreso in un negozio con un marsupio sospetto: 45enne fermato con una pistola
Sorpreso a rubare vestiti in un negozio del centro: 48enne nei guai
Prati, sorpreso a rubare in un negozio si nasconde tra gli scaffali
Sorpreso davanti a un negozio a tentare di rubare un monopattino, uomo nei guai https://ift.tt/9o2HiXz https://ift.tt/RDgBuLK - X Vai su X
FIRENZE, SORPRESA A RUBARE DENTRO UN NEGOZIO DI OVS: ARRESTATA. - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso a rubare in un negozio di parrucchiere - Ieri sera un disoccupato 36enne, di Selargius, è stato sorpreso dai carabinieri in un negozio di parrucchiere di via Istria: dopo aver forzato l’ingresso del negozio si era impossessato del fondo ... Da rainews.it