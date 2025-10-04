Sorpresi con documenti falsi in un ostello tre arresti a Milano

Milano, 4 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino belga di 25 anni e due cittadini francesi, rispettivamente di 20 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, trovati con documenti contraffatti. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio in abiti civili presso la stazione di Milano Centrale, si sono insospettiti osservando un soggetto a loro noto e, seguendolo, sono arrivati a un ostello, dove l'uomo era ospite. A quel punto hanno chiesto di effettuare un controllo all'interno della sua camera, dove hanno trovato altre due persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpresi con documenti falsi in un ostello, tre arresti a Milano

