Sorpresa Napoli Conte è davvero tentato | cambio radicale col Genoa
In casa Napoli è pronta una sorpresa di Conte per la gara contro il Genoa. Il Napoli, dopo il ko subito a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, ha fornito un’ottima prestazione nella seconda giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League. Mercoledì scorso, infatti, i partenopei hanno sconfitto per 2-1 (doppietta di Hojlund) lo Sporting CP. Mentre ora, di fatto, gli azzurri sono chiamati a vincere il proprio turno di campionato per dare un messaggio netto alle sue avversarie prima della sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: sorpresa - napoli
Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata
“Guardiola e Inzaghi si sono ispirati a me”: Uscita a sorpresa di Mazzarri, tutte le rivendicazioni dell’ex Napoli
Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi
A sorpresa arriva il messaggio di Erling Haaland per Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne Il centravanti del Manchester City ha infatti commentato l'ultima foto su Instagram dell'attaccante danese del Napoli, taggando De Bruyne e scrivendo: "Sfamalo" U - facebook.com Vai su Facebook
De Paola: "Col Milan ha più da perdere il Napoli, mi aspetto una sorpresa di Conte sugli esterni" - Napoli si deciderà a centrocampo – ha detto il giornalista Paolo De Paola a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - Riporta tuttonapoli.net
Conte plasma il Napoli: "De Bruyne con i tre centrocampisti". Poi la sorpresa: "Vergara lo merita" - otto squadre lottano per lo Scudetto" Queste le parole del tecnico: "Oggi c'era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta di far convivere i tre dello scorso anno e ... Come scrive tuttosport.com