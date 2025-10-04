In casa Napoli è pronta una sorpresa di Conte per la gara contro il Genoa. Il Napoli, dopo il ko subito a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, ha fornito un’ottima prestazione nella seconda giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League. Mercoledì scorso, infatti, i partenopei hanno sconfitto per 2-1 (doppietta di Hojlund) lo Sporting CP. Mentre ora, di fatto, gli azzurri sono chiamati a vincere il proprio turno di campionato per dare un messaggio netto alle sue avversarie prima della sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, Conte è davvero tentato: cambio radicale col Genoa