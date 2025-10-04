Soroptimist vent’anni di impegno per le donne

La prossima tappa sarà l’intitolazione ad Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d’Italia, della pista ciclabile Fano–Fenile lunga due chilometri e mezzo. La procedura è già stata avviata e l’inaugurazione è attesa nei prossimi mesi: un risultato simbolico, frutto anche dell’impegno del Soroptimist Club di Fano, che da vent’anni lavora per la parità di genere e il riconoscimento del ruolo femminile in ogni ambito della società. Il club festeggia infatti i vent’anni dalla sua nascita con due giornate di celebrazioni, oggi e domenica 5 ottobre, alla presenza della presidente nazionale Adriana Macchi, delle istituzioni cittadine e delle autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

