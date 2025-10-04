Sorge Aurora il festival degli studenti universitari veronesi

Dal 9 all'11 ottobre, il Polo Santa Marta si trasforma in un hub di cultura, musica e dibattito. Prende il via la prima edizione di Aurora, il festival degli studenti universitari veronesi. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Esu - Ardsu di Verona e dell’Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: sorge - aurora

Aurora, 12 anni, è scomparsa a Lecce. La mattina è uscita di casa, nel quartiere Stadio, con lo zaino sulle spalle per andare a scuola. Da quel momento, nessuna traccia: la strada che avrebbe dovuto riportarla a casa si è trasformata in un vuoto angosciante. L - facebook.com Vai su Facebook

Sorge Aurora 2013, il Festival di Natura e Spirito - E' arrivato alla seconda edizione il Festival di Natura e Spirito ”Aurora«, che si ripresenta nel 2013 dopo il successo della prima edizione. Si legge su repubblica.it

Aurora 2014 Festival di Natura e Spirito in Toscana - Nella terra magica della Val d’Orcia borghi medievali, pievi romaniche e antichi poderi diventano location ... Si legge su elle.com