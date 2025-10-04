Sora 2 è in grado di creare video fake iper realistici La scommessa di OpenAI

Martedì scorso OpenAI ha lanciato Sora 2, un'app di video simile a TikTok (ribattezzata già la "versione AI di TikTok") che consente agli utenti di creare video con l'intelligenza artificiale ad alta definizione  lunghi fino a 20 secondi a partire da semplici prompt di testo. E' la seconda generazione del modello di OpenAI – la prima era stata lanciata per gli utenti americani a dicembre – e in pochi giorni è salita in cima in classifica nella categoria foto e video dell'App Store, nonostante sia ancora disponibile solo su invito. Sora sarà infatti disponibile in tutto il mondo  tranne che – almeno per ora – in Europa e nel Regno Unito  a causa delle leggi europee sulla privacy. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

